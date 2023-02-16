Сборные России и Ирана договорились о товарищеском футбольном матче Сборные России и Ирана договорились о проведении товарищеского футбольного матча

Россия и Иран договорились о проведении товарищеского футбольного матча, сообщает Tasnim News Agency. Встреча запланирована на март.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что игра состоится 22 или 23 марта в Тегеране. Также отмечается, что женская сборная России сыграет с женской командой Ирана. Матч тоже пройдет в Тегеране.

Официального подтверждения этой информации со стороны Российского футбольного союза нет.

Последний раз сборная России по футболу проводила матч 20 октября 2022 года, когда в Ташкенте сыграла 0:0 с командой Узбекистана. За три дня до этого подопечные Валерий Карпина также разошлась нулевой ничьей со сборной Таджжикистана.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. В организации отметили, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.

Ранее в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении военного конфликта на территории Украины.