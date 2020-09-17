Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на 32-е место

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Российская сборная по футболу в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась на шесть позиций и заняла 32-е место.

Подопечные Станислава Черчесова, обыгравшие в сентябре в Лиге Наций Сербию (3:1) и Венгрию (3:2), делят 32-е место со сборной Турции, сообщается в обновлённом рейтинге организации.

Тройка лидеров не изменилась: на первом месте по-прежнему соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 (перенесён на 2021 год из-за коронавируса) сборная Бельгии, второе и третье остались за Францией и Бразилией. Четвёртое место также сохранила за собой Англия. Между тем, Португалия поднялась на две позиции и занимает пятую строчку, Уругвай опустился на шестое место (-1). Также в рейтинге поднялась Испания (+1) и занимает седьмое место, серебряные призёры ЧМ-2018 хорваты на 8-м месте, опустившись на две позиции. Аргентина и Колумбия остались на девятом и десятом месте.

Сборная Дании, которая также является соперником России на ЧЕ, на 16-м месте. Финляндия, с которой предстоит встретиться подопечным Черчесова на Евро, поднялась на 56-е место (+2).

В августе NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз представил новую форму игроков российской сборной.