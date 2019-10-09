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Данил Шипицин
Сборная России по футболу ответила Федерации регби России и пообещала, что игроки постараются отомстить за разгромное поражение регбистов команде Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спасибо, будем стараться! Вам тоже успехов, — написано в аккаунте сборной России.
Спасибо, будем стараться! Вам тоже успехов, — написано в аккаунте сборной России.
Спасибо! Будем стараться Вам тоже успехов — Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2019
Спасибо! Будем стараться Вам тоже успехов
Ранее Федерация регби России на официальной странице в Twitter попросила национальную команду по футболу отомстить команде Шотландии. Россияне на Кубке мира по регби уступили Шотландии со счётом 0:61, писал News.ru.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что выводы по поводу игры нападающего Александра Соболева делать слишком рано.
Два дня тренировок — мало, пока не делаем скоропалительных выводов. Практика показывает, что на первом сборе мало кому сразу удаётся проявить себя. Так было и с Караваевым, и с Комличенко....
Сборная РФ по футболу пообещала регбистам отомстить за поражение Шотландии