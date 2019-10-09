Фото: RugbyRussia/twitter.com

Сборная России по футболу ответила Федерации регби России и пообещала, что игроки постараются отомстить за разгромное поражение регбистов команде Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Спасибо, будем стараться! Вам тоже успехов, — написано в аккаунте сборной России.

Ранее Федерация регби России на официальной странице в Twitter попросила национальную команду по футболу отомстить команде Шотландии. Россияне на Кубке мира по регби уступили Шотландии со счётом 0:61, писал News.ru.

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