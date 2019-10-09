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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что выводы по поводу игры нападающего Александра Соболева делать слишком рано.

Два дня тренировок — мало, пока не делаем скоропалительных выводов. Практика показывает, что на первом сборе мало кому сразу удаётся проявить себя. Так было и с Караваевым, и с Комличенко....