https://static.news.ru/photo/3c3894b8-cd85-11e9-930f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Турбин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный судья матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольным клубом «Арсенал» (Тула) и ЦСКА (Москва) Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за свою работу от инспектора Юрия Чеботарёва.

Речь, в частности, идет об ошибке рефери, когда в начале второго тайма он не показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову за толчок соперника после остановки игры, — приводит слова источника « Р-Спорт ».

И это не единственная ошибка арбитра.

Например, на последних минутах матча Игорь Дивеев грубо сфолил на Эвансе Кангва, однако арбитр даже не остановил игр, — заключил он.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.

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