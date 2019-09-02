https://static.news.ru/photo/3c3894b8-cd85-11e9-930f-fa163e074e61_660.jpgЕвгений ТурбинФото: Сергей Булкин/News.ru
Главный судья матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольным клубом «Арсенал» (Тула) и ЦСКА (Москва) Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за свою работу от инспектора Юрия Чеботарёва.
Речь, в частности, идет об ошибке рефери, когда в начале второго тайма он не показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову за толчок соперника после остановки игры, — приводит слова источника «Р-Спорт».
И это не единственная ошибка арбитра.
Например, на последних минутах матча Игорь Дивеев грубо сфолил на Эвансе Кангва, однако арбитр даже не остановил игр, — заключил он.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.
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