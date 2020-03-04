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Бывший российский нападающий Валерий Масалитин считает, что по итогам жеребьёвки Лиги наций сборной России по футболу досталась «ровная группа», где нет «ни аутсайдеров, ни лидеров».

Нормальная жеребьёвка, не всё же со слабыми командами играть. Я думаю, что при всех плюсах и минусах — это ровная группа, где можно проявить, показать себя с лучшей стороны и...