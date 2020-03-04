Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что на стадионе «Шинника» в Ярославле нельзя проводить четвертьфинальный матч Кубка России.
Я считаю, что на таком поле нельзя играть. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля, — цитирует Иванова «Чемпионат».
«Урал» 4 марта в гостях проведёт матч 1/4 финала Кубка России против «Шинника». Пресс-служба екатеринбургского клуба выложила фотографии поля в официальном аккаунте в Twitter.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ со счётом 2:0, самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).