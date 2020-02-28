https://static.news.ru/photo/eb6f7570-5a5f-11ea-9eac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный Клуб «Оренбург» - ФК

В стартовом поединке 20-го тура Российской премьер-лиги — первом матче в чемпионате страны после зимней паузы — самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве не удержали победу над «Оренбургом» — 1:1 (1:0).

У волжан на 41-й минуте отличился Денис Попович, гости ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Рикарду Алвеша.

На 23-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве после удаления Срджана Мияйловича, грубо нарушившего правила в своей штрафной площади. Также в ворота хозяев был назначен пенальти, который не смог реализовать форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович — голкипер самарцев Евгений Фролов сумел отразить удар с 11-метровой отметки.

«Оренбург» (20 очков, 19 игр) занимает 12-е место в таблице РПЛ, «Крылья Советов» (19 очков, 20 игр) поднялся на 14-ю строчку в таблице.

В субботу, 29 февраля 20-й тур продолжится матчами ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург), «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) и «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный).

Система VAR (видеоассистент рефери) будет работать на всех без исключения матчах весенней части чемпионата России, ранее писал NEWS.ru.