Президент ФК «Наполи» заразился COVID-19

Тест на коронавирус у президента итальянского футбольного клуба «Наполи» и кинопродюсера Аурелио де Лаурентиса показал положительный результат.
Сообщение об этом появилось на сайте клуба. При этом в какой форме протекает болезнь у главы «Наполи», не сообщается.
На данный момент Аурелио де Лаурентису 71 год. Являясь хозяином кинокомпании Filmauro, за свою профессиональную карьеру он снял более 70 фильмов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на фоне угрозы распространения коронавируса власти Италии решили продлить запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий до 30 сентября. Под ограничение подпадает чемпионат страны по футболу.
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