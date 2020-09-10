Президент ФК «Наполи» заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/cd4a4912-f361-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagephotoagency.it, via imago-images.de/Global look Press

Тест на коронавирус у президента итальянского футбольного клуба «Наполи» и кинопродюсера Аурелио де Лаурентиса показал положительный результат.

Сообщение об этом появилось на сайте клуба. При этом в какой форме протекает болезнь у главы «Наполи», не сообщается.

На данный момент Аурелио де Лаурентису 71 год. Являясь хозяином кинокомпании Filmauro, за свою профессиональную карьеру он снял более 70 фильмов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на фоне угрозы распространения коронавируса власти Италии решили продлить запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий до 30 сентября. Под ограничение подпадает чемпионат страны по футболу.