Чемпионат Италии по футболу будет проходить без зрителей до конца сентября

https://static.news.ru/photo/833ea7a4-f042-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии решили продлить запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий до 30 сентября. Под ограничение подпадает чемпионат страны по футболу.

По данным Corriere della Sera, постановление правительства вступит в силу 7 сентября. Новый сезон Серии А начнётся 19 сентября.

Ранее «Наполи», «Сампдория», «Парма» и несколько других клубов провели товарищеские матчи, на которых присутствовали не более одной тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, 38-летний нападающий итальянского клуба «Милан» Златан Ибрагимович продлил до 30 июня 2021 года контракт с клубом. В прошлом сезоне футболист провёл за «дьяволов» 18 матчей и забил 10 мячей. Он стал самым возрастным игроком Серии А, который сумел десять раз за сезон поразить ворота соперников.