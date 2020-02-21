Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.

Подпись к публикации гласит: «Смолов — новый царь „Сельты“». А Тебас на русском языке в комментариях к записи написал: «Футбольные легенды». Ранее «Сельта» сыграла вничью с лидером чемпионата Испании мадридским...