Кирилл Капленко Кирилл Капленко Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Футбольный клуб «Оренбург» подписал игрока петербургского «Зенита» белоруса Кирилла Капленко.

20-летний полузащитник перешёл в команду на правах аренды, сообщает пресс-служба «Оренбурга».

Капленко ранее выступал за молодёжные команды белорусского БАТЭ, «Краснодара» и «Зенита».

Ранее нападающий Андрей Часовских и полузащитник Олег Чернышов перешли из футбольного клуба «Тамбов» в казахстанский «Актобе», писал NEWS.ru.

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