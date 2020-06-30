Объёмы ставок на матчи чемпионата России по футболу снижаются

https://static.news.ru/photo/2cbbd380-bad1-11ea-8ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество ставок на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) снижаются, свидетельствуют данные информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

Ставки на 23-й тур чемпионата страны по футболу, первый после возобновления, существенно сократились по сравнению с 22-м туром. Объем ставок на РПЛ упал на 20% в недельном выражении, на 61% в денежном и на 48% в номинальном. Сообщается, что снижение составило чуть более 5%, при этом лига вышла на первое место по объему заключаемых пари (9,5% от общего объема), опередив испанскую Ла Лигу (9,47%) и итальянскую Серию А (9,07%).

Между тем, самым популярным для игроков на минувших выходных стал киберфутбол. На него пришлось чуть более 27% от всего объема заключенных пари. Второе и третье место поделили CS:GO (почти 26,5%) и Dota 2 (13,5).

Ранее сообщалось, что житель Мордовии выиграл самую большую сумму за всю историю республики благодаря ставкам на футбол. Мужчина поставил 17 тысяч рублей в букмекерской конторе в конце декабря 2019-го. В итоге он угадал 15 футбольных исходов, поставив на суперэкспресс, и выиграл 46 млн рублей, став единственным обладателем такого джекпота, писалNEWS.ru.