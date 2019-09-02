https://static.news.ru/photo/aca27030-cd75-11e9-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер заявил, что после перехода в московское «Динамо» стало удобнее приезжать в национальную команду.

Удобнее стало приезжать в сборную после перехода в российский клуб (смеётся). Думаю, что неважно где играть, важно, как ты выступаешь и проявляешь себя, — сказал Нойштедтер журналистам, игравший ранее в Турции за «Фенербахче».

Говоря о двух предстоящих отборочных матчах Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград) игрок заявил, что сборной нужно спокойно играть в свой футбол и прилететь в Россию с тремя очками.

Это самое важное, — добавил полузащитник.

«Динамо» заключило контракт с Нойштедтером сроком на один год, писал News.ru.