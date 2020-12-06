«Непростая игра»: тренер «Динамо» рассказал о победе над «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/12ffa812-37dc-11eb-80ac-fa163e074e61_660.jpg Сандро Шварц Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на победу над тульским «Арсеналом» с минимальным счётом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Сложилась очень непростая игра, нам противостоял хорошо организованный соперник. С нашей стороны провели два абсолютно разных тайма: в первом была частая потеря мяча, мы занимали неправильные позиции, не было уверенности в силах, продолжительной игры с превосходством. В перерыве мы сделали изменения и, соответственно, провели другой тайм. Конечно, хотелось забить второй мяч. Но мы и так не дали сопернику шанса, так что считаю эту победу заслуженной, — сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.

После поражения в предыдущем туре «Ростову» со счётом 1:4 немецкий специалист пообещал в следующем матче надеть прежнюю куртку, которая, как в шутку он отметил, приносит удачу. Он вспомнил свои слова и уточнил, что «удача не заключается в том, что я снова надел свою чёрную куртку, а в том, как хорошо сыграла команда».

Как писал NEWS.ru, «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.