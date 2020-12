Не футболом единым: творческий потенциал клубов РПЛ взорвал Сеть

Московский «Спартак», обычно довольно креативный на различные поздравления, в этом году сильно заморачиваться не стал. В опубликованном видеоролике футболисты в саркастичной форме поздравили друг друга. Полузащитник Алекс Крал попросил Джордана Ларссона чаще давать передачи в новом году, а тот, в свою очередь, признался, что хочет увидеть гол Наиля Умярова раньше, чем Крала. В целом неплохо, но яркости точно не хватило.

На зимнюю паузу петербургский «Зенит» ушёл на первом месте с 41 очком, однако точно уступает в роли огненных видеороликов.

Новогодние праздники каждый встречает по-своему, но этот точно станет особенным. С призывом «Дома лучше!» к болельщикам обратились главный тренер Сергей Семак, тренер Константин Зырянов, Владислав Радимов, голкипер Михаил Кержаков, полузащитники Александр Ерохин, Андрей Мостовой и бывший игрок петербуржцев Андрей Аршавин.

Тройку лидеров совершенно справедливо открывает московское «Динамо». Игроки и тренерский штаб вспомнили важные события уходящего года и, конечно, обратились к болельщикам. Клуб вспомнил и «сто сухарей» Антона Шунина, и гол Вячеслава Грулёва в ворота «Краснодара», и возвращение в команду Романа Нойштедтера, а новый главный тренер Сандро Шварц заговорил по-русски. А если болельщики внимательнее прислушаются к словам песни, то и отсылку не только к «быкам» обнаружат.

Московский ЦСКА держится стабильно — что в чемпионате России, что на просторах YouTube он заканчивает год вторым. В преддверии нового года московские «армейцы» выпустили уже четыре поздравительных ролика, в каждом из которых футболисты раскрывают свою артистичность. Хорватский полузащитник Никола Влашич прекрасно исполнил роль Ипполита из «Иронии судьбы», принимая душ в куртке и шапке, а исландец Хёрдур Магнуссон остался один дома, пропустив тренировочный сбор. Футболист то и дело наслаждается видеоиграми на большом экране стадиона, забивает автогол и издевательски шутит над Акинфеевым.

Новогодний видеоролик «Рубина», в котором главный тренер Леонид Слуцкий перепел хит Мэрайи Кэри, уже восхитил футбольное медиапространство — и выпустить что-то более качественное будет слишком сложно.

Самое крутое — это видео стало популярным в Нидерландах, где раньше работал специалист, и добралось до английской публики. FOX отреагировал раньше всех, заявив, что всё, что они хотят на Рождество, — Леонид Слуцкий.