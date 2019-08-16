https://static.news.ru/photo/e233cdba-bff2-11e9-9d61-fa163e074e61_660.jpg Бибрас Натхо Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо может перейти в футбольный клуб «Сочи».

Кроме того, у 31-летнего хавбека есть несколько предложений из Турции, однако сам капитан желает продолжить карьеру в России, сообщает Sport24.ru .

Израильский полузащитник выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. Сыграл 104 игры и забил 21 гол. Цвета «армейского» клуба он защищал с 2014 по 2018 год, отличившись 24 мячами в 101 игре.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи», ранее писал News.ru.