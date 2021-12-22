Наследники Марадоны выставили на аукцион вещи легендарного футболиста

Наследники легендарного футболиста Диего Марадоны выставили принадлежавшие ему вещи на онлайн-аукцион. Как сообщает Voice of America, продаже подлежали около 90 предметов.

Отмечается , что за три часа на вещах Марадоны удалось выручить $26 тыс., причём дороже всего были проданы принадлежавшие футболисту картины.

Nакже на аукцион были выставлены дом спортсмена в Буэнос-Айресе, стоимость которого оценивается в $900 тыс., а также апартаменты на курорте Мар-дель-Плата на сумму $65 тыс. Однако продать их не удалось. Не были реализованы и два автомобиля марки BMW.

Марадона известен по выступлениям за аргентинские «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». За национальную команду Аргентины он провёл 91 матч и забил 34 мяча. В её составе он стал чемпионом мира по футболу в 1986 году. Марадона скончался 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.

Ранее сообщалось, что Марадона был похоронен без сердца, так как представители клуба «Химнасия Ла-Плата» собирались извлечь его. При этом орган был очень важен для определения причины его смерти.