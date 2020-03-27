https://static.news.ru/photo/370aae4e-7001-11ea-86d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал на появление слухов в заинтересованности «железнодорожников» в нападающем «Сочи» Александре Кокорине.

У нас сейчас весна, у людей появляются обострения, видения, голоса в голове. У некоторых открываются чакры и космический разум глаголет истину, — цитирует Мещерякова Р-Спорт .

Кроме того, он добавил, что не было совета директоров, и в ближайшие несколько недель его также не будет.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб пришёл к соглашению по заключению трёхлетнего контракта с форвардом «Сочи». Однако затем стало известно, что «Динамо» намерено перебить финансовые предложения «Локомотива» с зарплатой 9 млн евро. «Бело-голубые» также отказались комментировать подобные слухи, писал NEWS.ru.