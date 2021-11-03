Матч чемпионата Бразилии по футболу закончился массовой дракой

Встреча 30-го тура бразильской футбольной Серии А между командами «Интернасьональ» и «Гремио» завершился потасовкой с участием представителей обеих команд. При этом поводом для конфликта стал нестандартный перформанс болельщиков хозяев.

Матч между «Интернасьоналем» и «Гремио» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. После финального свистка фанаты местных футболистов достали картонные гробы с изображением логотипа противника. Таким образом они намекнули на возможный вылет противника во второй дивизион местного футбольного чемпионата.

Болельщиков поддержали и некоторые футболисты «Интернасьоналя». Они взяли у фанатов несколько «гробов» и принялись бегать с ними по полю. Это вызвало резкое недовольство со стороны игроков соперника и привело к массовой потасовке. В итоге разнимать стороны пришлось полицейским.

После 30 туров «Интернасьональ» имеет в активе 44 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице бразильской Серии А. В свою очередь «Гремио» с 26 очками расположился на предпоследней, 19-й строчке.

Jogadores do Inter ergueram caixÃµes do GrÃªmio logo apÃ³s vitÃ³ria no Gre-Nal. A confusÃ£o se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO — ge (@geglobo) November 6, 2021

Ранее сообщалось, что в московском «Спартаке» ответили на заявление бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Экс-функционер назвала «красно-белых» «клубом расистов».