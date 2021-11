Матч чемпионата Бразилии по футболу закончился массовой дракой

Матч между «Интернасьоналем» и «Гремио» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. После финального свистка фанаты местных футболистов достали картонные гробы с изображением логотипа противника. Таким образом они намекнули на возможный вылет противника во второй дивизион местного футбольного чемпионата.

Болельщиков поддержали и некоторые футболисты «Интернасьоналя». Они взяли у фанатов несколько «гробов» и принялись бегать с ними по полю. Это вызвало резкое недовольство со стороны игроков соперника и привело к массовой потасовке. В итоге разнимать стороны пришлось полицейским.

После 30 туров «Интернасьональ» имеет в активе 44 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице бразильской Серии А. В свою очередь «Гремио» с 26 очками расположился на предпоследней, 19-й строчке.