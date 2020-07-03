«Манчестер Сити» может стать новым клубом Месси

https://static.news.ru/photo/6f4ba766-bdba-11ea-a9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Gonzalez/Global Look Press

Вероятность того, что игрок испанской «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, очень высока. В этом случае его следующей командой станет английский клуб «Манчестер Сити».

Об этом в Instagram рассказал аргентинский журналист Fox Кристиан Мартин.

Возможность того, что Лео Месси покинет Барселону и перейдёт в «Манчестер Сити», реальна. Это подтверждается моими источниками в Каталонии и Англии, — говорится в сообщении репортёра.

Испанские СМИ сообщали, что 33-летний аргентинский форвард хочет покинуть клуб в 2021 году, когда закончится контракт. Поэтому не ведёт переговоры о новом соглашении с «Барселоной», цвета которой защищает с 2004 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лионель Месси принял решение приостановить переговоры о дальнейшем подписании нового контракта с каталонским коллективом, поскольку хочет уйти. Как сообщает Cadena Ser, решение связано с тем, что из команды регулярно происходит утечка информации. Он также заявил об усталости из-за отсутствия победного проекта.