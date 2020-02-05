Клубы Российской премьер-лиги выдвинули на пост президента лиги Сергея Прядкина, говорится в сообщении РПЛ.
4 февраля завершился срок выдвижения кандидатур.
Сообщается, что были учтены рекомендации избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента в соответствии с Избирательным регламентом РФС.
Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.
Ранее избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал, что во время переизбрания президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок не были соблюдены основные принципы и требования ФИФА и РФС, писал NEWS.ru.
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