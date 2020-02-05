https://static.news.ru/photo/977d6056-47ec-11ea-9478-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клубы Российской премьер-лиги выдвинули на пост президента лиги Сергея Прядкина, говорится в сообщении РПЛ.

4 февраля завершился срок выдвижения кандидатур.

Сообщается, что были учтены рекомендации избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.

Ранее избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал, что во время переизбрания президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок не были соблюдены основные принципы и требования ФИФА и РФС, писал NEWS.ru.