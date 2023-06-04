Класс «Зенита», камбэк Дзюбы и рекорд «Ахмата»: главные события сезона РПЛ Второй год подряд клубы не боролись за еврокубки, но чемпионат от этого не стал менее жарким

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская премьер-лига — 2022/23. «Зенит» — «Спартак»

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился очередной сезон. Хотя чемпион был известен давно, некоторые интриги сохранялись до последнего тура. ЦСКА на флажке вырвал серебряные медали, «Крылья Советов» покинули зону стыковых матчей, а «Ахмат» вышел на пятое место, повторив клубный рекорд. NEWS.ru рассказывает подробнее о главных событиях минувшего сезона в российском футболе.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом

Многие эксперты, среди которых комментатор Василий Уткин, еще до начала сезона отдавали титул «Зениту», и эти прогнозы полностью оправдались. Петербургский клуб легко завоевал пятый трофей подряд, создав отрыв осенью и на классе пройдя вторую часть сезона почти без потерь. Легионеры во главе с Малкомом, который по ходу чемпионата стал россиянином, сработали блестяще, а сам экс-форвард «Барселоны» с 23 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Официальное оформление чемпионства у «Зенита» получилось ярким: в 26-м туре сине-бело-голубые в драматичном матче на своем стадионе обыграли «Спартак» и стали недосягаемыми для соперников. Правда, кубок и медали зенитовцам вручили только после следующего матча с «Краснодаром».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Российская премьер-лига — 2022/23. «Зенит» — «Спартак»

«Спартак» провалил вторую часть сезона

Главным разочарованием если не всего сезона, то точно второй его половины стал московский «Спартак». Красно-белые уходили на зимнюю паузу в роли главных преследователей «Зенита», однако не смогли навязать даже подобия борьбы за титул. В 13 турах весенне-летнего отрезка РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля одержали всего четыре победы и чудом финишировали в призовой тройке.

После победы в дерби с ЦСКА в 28-м туре у «Спартака» были отличные шансы занять второе место, однако в двух последних играх с аутсайдерами «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» красно-белые взяли всего одно очко. Лишь осечки «Ростова» позволили спартаковцам завоевать бронзу, а вице-чемпионом стал ЦСКА. Правда, с учетом отстранения российских команд от еврокубков все места, за исключением первого, потеряли былое значение.

Артем Дзюба триумфально вернулся в РПЛ

Форвард начинал сезон в турецкой «Адане Демирспор», однако после яркого дебюта сел в глубокий запас и ушел из клуба еще до зимней паузы. После этого Дзюба начал искать варианты в РПЛ, но дело шло очень туго. От услуг игрока отказался «Нижний Новгород», не переходить в «Торпедо» решил сам нападающий, и уже под закрытие трансферного окна его все-таки позвал «Локомотив».

«Железнодорожники» после первой половины сезона были в зоне вылета, и форвард помог им быстро лишиться статуса аутсайдера. В 13 весенне-летних турах москвичи выступили по-чемпионски, одержав 10 побед и потерпев одно поражение. В этом впечатляющем результате огромная заслуга Дзюбы: он провел 11 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять голевых передач. «Локомотив» в итоге финишировал на восьмом месте.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Артем Дзюба

Александр Соболев стал самым скандальным футболистом

Форвард «Спартака» провел приличный сезон: в 26 матчах он забил 13 мячей и сделал впечатляющие для нападающего девять голевых передач, однако болельщикам запомнится не его игра, а скандальное поведение. По ходу сезона Соболев насобирал девять желтых карточек, многие из которых были показаны за неспортивное поведение, а в 28-м туре заработал удаление в дерби, показав неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

Этот поступок Соболева стал главным скандалом сезона: поведение игрока рассматривал КДК РФС, который принял решение дисквалифицировать нападающего на четыре матча. Таким образом, он не только пропустил конец сезона, но и вынужден будет наблюдать с трибун за первыми двумя встречами следующего чемпионата.

«Ахмат» повторил клубный рекорд

В минувшем сезоне грозненский «Ахмат» финишировал на пятом месте, это повторение клубного рекорда. В прошлый раз команда попадала в топ-5 в 2017 году, тогда клуб набрал 48 очков. В нынешнем чемпионате «Ахмат» набрал на два очка больше, это абсолютный рекорд клуба.

На одно место выше расположился «Ростов», который в какой-то момент и вовсе шел вторым, став главным преследователем «Зенита». Суммарная стоимость состава команды Валерия Карпина, по версии портала Transfermarkt, составляет €48 млн. Это только седьмой результат в лиге, однако клуб на равных соперничает с более богатыми командами. И это при том, что аэропорт Ростова-на-Дону давно закрыт, в связи с чем команде приходится проводить в дороге больше времени, чем другим.

«Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятерке, то подумал бы, что человек сошел с ума. Если брать в целом, то четвертое место для „Ростова“ — как для „Зенита“ первое. Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас — слова благодарности и больше ничего», — заявил Карпин «Матч ТВ» по окончании сезона.

Фото: fc-akhmat.ru ФК «Ахмат»

Сезон стал рекордным по количеству тренерских отставок

Уже к девятому туру работы лишились семь тренеров, а к концу сезона количество отставок достигло 18. Это абсолютный рекорд, до нынешнего чемпионата лидерство с 16 увольнениями удерживал сезон-2013/14. В этом первенстве особо отличились «Химки» и «Торпедо», которые успели уволить аж по три специалиста. Однако это командам не помогло: они заняли два последних места и вылетели в ФНЛ.

Громкой была отставка Курбана Бердыева из «Сочи», которая случилась всего спустя пять матчей после назначения. При заслуженном тренере, делавшем «Рубин» чемпионом, а «Ростов» — серебряным призёром, «Сочи» проиграли три матча из пяти и застряли на девятом месте в РПЛ.

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