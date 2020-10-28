Кирьяков раскритиковал Дзюбу в матче против «Боруссии»

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал поражение «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:2).

Предполагалось, что «Зенит» будет играть от обороны, но всё-таки, я думал, что команда будет немного активнее впереди при отборе мяча. Однако мы этого не видели. Тяжело сказать, почему это не получалось: то ли состояние не позволяет при встречных атаках бежать вперёд, то ли ещё что-то. Видимо, у игроков не было сил. Дзюба проигрывал единоборства, Дзюбу, можно сказать «съели» защитники Дортмунда. Они играли на опережение, превосходили в силовой борьбе, — сказал Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению Кирьякова, Дзюба проиграл практически все единоборства, мало цеплялся за мяч.

Впереди должен был быть человек, обладающий скоростными качествами. Впрочем, как известно, Дзюба — человек, зависимый от партнёров. Когда ему доставляют мячи, он хорош. А когда нужно бежать и проявлять скоростные качества, видно, что он уступает быстрым защитникам, — отметил Кирьяков.

Специалист убеждён, что гол «Боруссии» был делом времени.

«Боруссия» должна была забить, так как имела полное преимущество. Они использовали ошибку Караваева, который из ничего привёз гол. Этот момент стал ключевым, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с аргентинским тренером Маурисио Почеттино на должность главного тренера петербургского коллектива.