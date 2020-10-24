Гендиректор «Зенита» назвал «фантазией» переговоры с Почеттино

https://static.news.ru/photo/cb39b2da-1796-11eb-9e40-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: fc-zenit.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с аргентинским тренером Маурисио Почеттино на должность главного тренера петербургского коллектива.

Это вымыслы и фантазии с целью вывести клуб из психологического равновесия. Пусть оставят эти фантазии при себе, — сказал Медведев корреспонденту NEWS.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» ведёт консультации с Маурисио Почеттино о возможности его назначения на пост главного тренера клуба. Аргентинский специалист работал в «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год. С английским клубом он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

44-летний Семак является главным тренером «сине-бело-голубых» с 2018 года. Российский специалист дважды привёл команду к чемпионству, выигрывал Кубок России и Суперкубок страны.

Ранее действующий чемпион России по футболу петербургский «Зенит» на своём поле проиграл казанскому «Рубину» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, писал NEWS.ru.