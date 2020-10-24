Гендиректор «Зенита» назвал «фантазией» переговоры с Почеттино

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с аргентинским тренером Маурисио Почеттино на должность главного тренера петербургского коллектива.
Это вымыслы и фантазии с целью вывести клуб из психологического равновесия. Пусть оставят эти фантазии при себе, — сказал Медведев корреспонденту NEWS.ru.
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44-летний Семак является главным тренером «сине-бело-голубых» с 2018 года. Российский специалист дважды привёл команду к чемпионству, выигрывал Кубок России и Суперкубок страны.
Ранее действующий чемпион России по футболу петербургский «Зенит» на своём поле проиграл казанскому «Рубину» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, писал NEWS.ru.