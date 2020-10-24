«Зенит» прервал серию из 27 домашних матчей без поражений

https://static.news.ru/photo/04af6150-1610-11eb-9289-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/zenit_spb

Действующий чемпион России по футболу петербургский «Зенит» на своём поле проиграл казанскому «Рубину» в матче 12-го тура Российскй премьер-лиги.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе «Рубина» отличились легионеры — серб Джордже Деспотович (43-я минута) и швейцарец Дарко Йевтич (69-я минута). Единственный гол хозяев забил на 26-й минуте Александр Ерохин. Для бразильского новичка «Зенита» Вендела эта встреча стала дебютной в РПЛ. За казанцев играл Олег Шатов, который с 2013 по 2020 год защищал цвета петербургского клуба.

«Зенит», несмотря на поражение, остался на первой строчке турнирной таблицы, у команды 24 очка. Столько же у московского «Спартака», который может стать единоличным лидером после матча с «Краснодаром». «Рубин» находится на девятом месте, имея в активе 18 очков.

Для «сине-бело-голубых» это поражение стало первым в РПЛ после серии из 27 матчей на домашнем стадионе, в которых «Зенит» не проигрывал.

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