Футбол

Кикнадзе: Сёмин — это прошлое «Локомотива»

19:38, 23 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказал своё мнение о бывшем наставнике московской команды Юрии Сёмине.

Заслуги Юрия Павловича перед «Локомотивом» огромные! Но это прошлое. А в спорте надо жить будущим. Развиваться, идти вперёд, — цитирует Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях