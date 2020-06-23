Кикнадзе: Сёмин — это прошлое «Локомотива»

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Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал подробности об Андрее Лосюке, который в московской команде занимается мониторингом зарубежных футболистов.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обрушился на Лосюка с критикой, заявив, что тот не разбирается в футболе, и назвав Лосюка продавцом обоев. Кикнадзе опроверг это отметив, что Лосюк раньше...