Кикнадзе: Сёмин — это прошлое «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/c1f0b116-b57a-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказал своё мнение о бывшем наставнике московской команды Юрии Сёмине.
Заслуги Юрия Павловича перед «Локомотивом» огромные! Но это прошлое. А в спорте надо жить будущим. Развиваться, идти вперёд, — цитирует Кикнадзе «Спорт-Экспресс».
Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.