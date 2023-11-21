Интерес «МЮ», сердце ЦСКА, надежда сборной: какой была карьера Дзагоева Алан Дзагоев завершил карьеру футболиста

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Алан Дзагоев

Бывший полузащитник сборной России по футболу, легенда ЦСКА Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры из‑за многочисленных травм. Какой была его карьера, как он забил «Манчестер Юнайтед», кто хотел его купить и какую роль сыграли травмы?

Почему Дзагоев закончил карьеру

Хавбек в конце сентября перешел в греческую «Ламию», в составе которой провел два матча, но не отметился результативными действиями.

«Я принял решение закончить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл только два матча за «Ламию», а затем выбыл на две недели из‑за травмы подколенного сухожилия. Они позволили восстанавливаться, но незадолго до того, как я вернулся в общую группу, я потянул левую икроножную мышцу. Тогда я решил: этого достаточно. За последние пять лет я получил множество травм, поэтому принял это решение так внезапно. Становится тяжело как морально, так и физически, — заявил он.

По словам футболиста, руководство клуба пыталось его отговорить.

«Меня пытались переубедить, говорили: „Давай попробуй еще раз“. Я очень благодарен за такое отношение, но я всё решил сам. Жизнь на этом не заканчивается, футбол на этом не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении. <...> Я хочу сказать огромное спасибо клубу, а также фанатам „Ламии“, они приняли меня очень хорошо», — отметил Дзагоев.

Дзагоеву 33 года, 14 лет он отыграл за столичный ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. За клуб он провел 397 матчей, в которых забил 77 голов. В мае 2022 года по обоюдному согласию Дзагоев и «армейцы» расторгли контракт.

«Алан войдёт в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба», — комментировал уход Дзагоева гендиректор клуба Роман Бабаев.

После ЦСКА футболист выступал за казанский «Рубин». За сборную России Дзагоев провел 59 матчей, забил девять мячей.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алан Дзагоев

Как Дзагоев оказался в ЦСКА

В ноябре 2007 года Дзагоев вместе с одноклубниками из «Крыльев Советов — СОК» Антоном Власовым и Дмитрием Рыжовым перешел в московский ЦСКА. Трансфер трех игроков обошелся столичному клубу в $360 тыс. В первом же сезоне за «армейцев» он стал одним из 16 футболистов, кому удалось забить в 17 лет в высшей лиге чемпионата России — ему было 17 лет и 329 дней. Дзагоева почти сразу стали расценивать как будущее сборной России.

Как Дзагоев забивал «Манчестер Юнайтед»

В дебютном сезоне он также открыл счет голам в еврокубках, отметившись дублем в ворота «Депортиво» в матче группового этапа Кубка УЕФА. Всего за сезон Дзагоев сыграл 29 матчей и забил 13 голов во всех турнирах. Это был самый результативный год для Дзагоева. Тогда же он вошел в список 33 лучших игроков чемпионата России.

В следующем году пост главного тренера покинул Валерий Газзаев, на его место пришел бразильский специалист Зико. Он фактически «выслал» Дзагоева в молодежку, почти оставив его без игрового времени главной команды. В связи с этим появились слухи об отказе Дзагоева продлевать контракт, а затем — информация об интересе к игроку со стороны английских «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Вскоре Зико был уволен, Дзагоев получил больше игрового времени. В том же сезоне он отметился дебютным голом в Лиге чемпионов — против немецкого «Вольфсбурга». Спустя полтора месяца он забил гол и отдал передачу в игре против «Манчестер Юнайтед» и был признан одним из лучших игроков матча. Тогда впервые появились слухи об интересе «МЮ» к Дзагоеву, которые будут появляться еще неоднократно до 2015 года.

В последующих сезонах, до 2016 года, Дзагоев был одним из ключевых игроков ЦСКА, регулярно выходил на поле и отмечался результативными действиями, однако показателей дебютного сезона достичь ему так и не удалось. С 2016 года игрока сопровождали травмы, которые мешали выступлениям.

Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Алан Дзагоев

Как выступал Дзагоев за сборную

На чемпионате Европы 2012 года Дзагоев в первом матче против сборной Чехии забил на 15-й минуте первый гол российской сборной на этом турнире. На 79-й минуте отличился голом ещё раз и стал вторым в списке самых молодых авторов дубля в истории чемпионатов Европы после английского форварда Уэйна Руни. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу россиян. 12 июня в матче с Польшей Дзагоев на 37-й минуте забил гол, сделавший его одним из лучших бомбардиров турнира. Игра закончилась со счетом 1:1. Встречу с Грецией российская сборная проиграла и не смогла выйти из группы.

В последующих турнирах национальной команды Дзагоев участвовал с переменным успехом в связи с травмами. Так, в 2016 году Дзагоев был ключевым игроком в отборочном турнире к ЧЕ 2016 года, однако на самом чемпионате не сыграл из-за травмы.

Как его игру оценивали специалисты

Юрий Иванов из Sportbox.ru в 2016 году отмечал, что Дзагоев может сыграть на любой позиции в полузащите и при необходимости способен как поддержать атакующие действия команды, так и помочь защитникам.

В 2012 году издание Transfermarkt.de оценило трансферную стоимость футболиста в €20 млн по итогам выступления на Евро.

Будет ли Дзагоев тренером

Российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом NEWS.ru посоветовал Дзагоеву не бросать футбол после объявления о завершении карьеры. По его словам, футболистов, которые внесли весомый вклад в спорт, хочется видеть в профессии.

«Мой совет — не бросать футбол, остаться в профессии в качестве тренера, агента или руководителя. Хочется видеть в футболе на тренерской должности спортсменов, которые по-настоящему играли и достойно себя проявляли, а не тех, кто просто за дубль выступал или нашел фотографию 12-летнего возраста в форме и завершил карьеру из-за травмы», — сказал Билялетдинов.

Он также выразил желание, чтобы 33-летний спортсмен «оставался на слуху».

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