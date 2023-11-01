Смерть легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» не была естественной BBC: футболист Бобби Чарльтон умер после падения в доме престарелых

Фото: Dave Thompson/AP/ТАСС

Бобби Чарльтон

Телеканал BBC сообщает, что чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон умер не по естественным причинам, а после падения в доме престарелых. По данным канала, спортсмен потерял равновесие, упал и ударился о подоконник.

Изначально сотрудники учреждения для ухода за пожилыми не нашли у футболиста повреждений. Однако позже они обнаружили у Чарльтона сильный отек спины. Мужчину срочно доставили в больницу, где медики диагностировали у него перелом ребер и пневмонию. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

О смерти чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу 21 октября сообщила пресс-служба английского клуба «Манчестер Юнайтед». Спортсмену было 86 лет. В ФК отметили, что Чарльтон являлся одним из величайших и любимых игроков в истории. Бобби Чарльтон сыграл 758 матчей, в которых забил 249 голов. Он являлся членом «Манчестер Юнайтед» 17 лет. Среди достижений спортсмена кубок Европейских чемпионов, три чемпионских титула и Кубок Англии.

Советский футболист, нападающий сборной СССР Эдуард Малофеев заявил, что Чарльтон был одним из лидеров сборной Англии по футболу, и его игра отличалась элегантностью и высочайшим уровнем профессионализма. По мнению советского спортсмена, Чарльтон был наделен «божьим даром».