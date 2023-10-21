Стало известно о смерти «одного из величайших» игроков «Манчестер Юнайтед» Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон

Фото: ManUtd/Twitter.com/Global Look Press

Бобби Чарльтон

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон ушел из жизни, сообщила пресс-служба английского клуба «Манчестер Юнайтед» на своем сайте. Ему было 86 лет. В ФК отметили, что Чарльтон являлся одним из величайших и любимых игроков в истории.

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру, — говорится в заявлении.

Он обладал качествами, присущими не только хорошему футболисту, но и человеку, добавили представители клуба. Этим «гигантом игры» всегда восхищались за честность и искренность.

Бобби Чарльтон сыграл 758 матчей, в которых забил 249 голов. Он являлся членом «Манчестер Юнайтед» 17 лет. Среди достижений спортсмена кубок Европейских чемпионов, три чемпионских титула и Кубок Англии.

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