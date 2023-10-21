Нападающий сборной СССР рассказал о «божьем даре» умершего Бобби Чарльтона Малофеев заявил, что умерший Чарльтон был наделен «божьим даром»

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бобби Чарльтон (слева)

Умерший английский футболист Бобби Чарльтон был наделен «божьим даром», рассказал NEWS.ru советский футболист, нападающий сборной СССР Эдуард Малофеев. По его словам, Чарльтон был одним из лидеров сборной Англии по футболу, и его игра отличалась элегантностью и высочайшим уровнем профессионализма.

Искренне жалко. Очень хороший игрок — Бобби Чарльтон. Обязательно зайду в церковь. Он был одним из лидеров той сборной Англии, мы с ними играли тогда на равных. Чарльтон был очень элегантным игроком, обыгрывал всех, бог ему дал способности, божий дар. Он выделялся, очень элегантный, передачи хорошие, удар, дриблинг. Все необходимое для футбола у него было. Высочайшего уровня игрок, — вспомнил Малофеев.

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон ушел из жизни 21 октября. В «Манчестер Юнайтед» отметили, что он являлся одним из величайших и любимых игроков клуба. Спортсмен был героем миллионов, отметили представители ФК.

За 758 сыгранных матчей Чарльтон забил 249 голов. В клубе добавили, что он обладал качествами, присущими как хорошему футболисту, так и хорошему человеку. В частности, людей по всему миру восхищали его честность и искренность.