Умерший английский футболист Бобби Чарльтон был наделен «божьим даром», рассказал NEWS.ru советский футболист, нападающий сборной СССР Эдуард Малофеев. По его словам, Чарльтон был одним из лидеров сборной Англии по футболу, и его игра отличалась элегантностью и высочайшим уровнем профессионализма.
Искренне жалко. Очень хороший игрок — Бобби Чарльтон. Обязательно зайду в церковь. Он был одним из лидеров той сборной Англии, мы с ними играли тогда на равных. Чарльтон был очень элегантным игроком, обыгрывал всех, бог ему дал способности, божий дар. Он выделялся, очень элегантный, передачи хорошие, удар, дриблинг. Все необходимое для футбола у него было. Высочайшего уровня игрок, — вспомнил Малофеев.
Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон ушел из жизни 21 октября. В «Манчестер Юнайтед» отметили, что он являлся одним из величайших и любимых игроков клуба. Спортсмен был героем миллионов, отметили представители ФК.
За 758 сыгранных матчей Чарльтон забил 249 голов. В клубе добавили, что он обладал качествами, присущими как хорошему футболисту, так и хорошему человеку. В частности, людей по всему миру восхищали его честность и искренность.