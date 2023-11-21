Экс-футболист сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алан Дзагоев

Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года, его слова приводятся на сайте греческого ФК «Ламия», в который спортсмен перешел в конце сентября 2023 года. Футболист отметил, что за последние пять лет он получил много травм и ему стало морально и физически труднее играть на профессиональном уровне.

Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за «Ламию» всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. <...> За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно. Становится тяжело как морально, так и физически. Я сразу сказал об этом и тренеру, и руководству «Ламии». Меня пытались оставить, говорили: «Давай попробуй еще раз». Я очень благодарен за такое отношение, но я всё решил сам, — говорится в сообщении.

Спортсмен подчеркнул, что продолжит заниматься футболом и у него есть мысли в этом направлении, но какие именно, не уточнил. Дзагоев играл в составе армейцев с 2008 по 2022 год, с командой полузащитник трижды становился чемпионом РФ, завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны. За сборную России Алан Дзагоев выступал с 2008 года, принял участие в 59 встречах и отличился девятью голами.

Ранее двукратные серебряные призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов и Евгения Тарасова объявили о завершении спортивной карьеры. Спортсмены уточнили, что впереди у них «грандиозные планы». Их суть они также не уточнили.