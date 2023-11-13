Олимпийские призеры Тарасова и Морозов завершили карьеру в фигурном катании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом пара сообщила в эфире Первого канала. Как уточнили спортсмены, впереди у них «грандиозные планы», пишет ТАСС.

Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать не будем, — заявил Морозов.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила о паузе в профессиональной карьере. Спортсменка поделилась, что планирует заняться личными проектами, развитием, а также отдыхать и проводить больше времени с близкими. Между тем она продолжит выступать в шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны», а зимой ее можно будет увидеть на чемпионате России по прыжкам.

Ранее стало известно, что представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердили свое требование о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. В пятницу, 10 ноября, завершились повторные слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Окончательное решение коллегии арбитров ожидается в январе 2024 года.