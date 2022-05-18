ЦСКА будет разрушен? В клубе говорят о больших переменах ЦСКА могут покинуть Акинфеев, Фернандес, Дзагоев, Березуцкий, Бабаев и Языджи.

Игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес / Фото Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный клуб ЦСКА нынешним летом может претерпеть кардинальные изменения. Причём не только в составе команды — перемены могут произойти на тренерском мостике и в руководстве клуба, который считался образцом стабильности в РПЛ. NEWS.ru рассказывает, что произошло с «армейцами» за последнее время.

Футболисты

Сразу несколько спортивных изданий на этой неделе сообщили, что некоторые футболисты покинут ряды армейского клуба ближайшим летом. Одной из ключевых потерять станет уход защитника сборной России Марио Фернандеса. Футболист провёл в системе клуба десять лет, получил российский паспорт и принял участие в чемпионате мира 2018 года.

В составе ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом России и неоднократно включался в число лучших футболистов страны по итогам сезона. Скорый отъезд футболист подтвердили даже в Бразилии. Журналист Фабио Алейшо в социальной сети написал, что после 30-го тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграют с «Ростовом», Фернандес покинет Россию «и пока игрок не уверен, что вернётся обратно». На родине футболистом интересовался «Фламенго». В другое время препятствием для бразильца мог стать действующий контракт, который истекает только в следующем году. Но в марте ФИФА разрешила иностранным футболистам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На его решение повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом, — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Одновременно клуб может лишиться ещё одного знакового игрока. Сообщалось, что полузащитник Алан Дзагоев принял решение завершить карьеру после окончания сезона. В последние годы футболист, выступающий за ЦСКА с 2008 года, практически не играл из-за постоянных травм. Однако Алан опроверг эту информацию.

У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА, — сказал Дзагоев.

Более реальной выглядит информация о расставании с защитником Хёрдуром Магнуссоном, который потерял место в основном составе в этом сезоне. Также ЦСКА решил не выкупать контракты полузащитников Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена.

По информации журналиста Ивана Карпова, Гбамен крайне непрофессионально относился к обязанностям в ЦСКА. Футболист постоянно посещал клуб Secret Room и приходил на тренировки с похмелья и с перегаром.

Что стало причиной расставания с Языджи, который в десяти матчах забил восемь голов, неизвестно. Турецкий полузащитник не сыграет за «армейцев» в заключительном туре из-за травмы спины, а в его услугах заинтересованы другие российские клубы — «Динамо» и «Зенит».

Тренер

Одновременно с уходом пяти футболистов сообщалось, что Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности главного тренера. Информация не стала сенсацией, поскольку под руководством 39-летнего специалиста клуб не смог решить поставленные на сезон задачи — занять второе место в РПЛ и выиграть Кубок России.

Главный тренер ФК ЦСКА Алексей Березуцкий Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание сообщило, что Березуцкий не видит перспектив в работе на своей должности. К тому же ему не нравится атмосфера к клубе. Однако сам Алексей уклонился от ответа на вопрос о желании покинуть тренерский пост.

Уход из клуба? Не читайте российские газеты, — сказал Березуцкий «Спорт-Экспрессу».

Не исключено, что в ЦСКА должность Алексея займет его брат Василий. Он вернулся в команду в январе этого года, покинув «Краснодар». По мнению многих людей, работавших с братьями, именно Василий обладает лидерскими качествами, которые могли бы способствовать его продвижению в качестве главного тренера. В любом случае информация о том, что ЦСКА ведёт поиски нового наставника, в СМИ не поступала. Но работа Алексея в должности, которую он занял летом прошлого года, не убедила ветеранов армейского клуба. В частности, работу Березуцкого в интервью NEWS.ru раскритиковал Владимир Пономарёв.

Раньше я всегда говорил, что нельзя приступать к тренерской работе сразу. Нужно набить себе шишки в другой команде. В ЦСКА он пришёл на условиях свадебного генерала. Это не годится. Я ещё Роману Бабаеву говорил, что «армейцам» нужен хороший, опытный тренер. Хотя бы он должен быть в тренерском штабе. Коллективной игры в ЦСКА нет. Работы много, и, наверное, не справляется с ней Березуцкий, — сказал Владимир Алексеевич.

Руководство

Ещё одним человеком, который может покинуть ЦСКА, оказался генеральный директор Роман Бабаев. По информации «Спорт-Экспресса», по окончании сезона стороны могут прекратить сотрудничество. В качестве замены 44-летнему менеджеру рассматривается Алексей Дуданец из ивановского «Текстильщика», в котором на правах аренды выступают три армейских игрока: Вадим Карпов, Тигран Аванесян и Гоча Гогричиани.

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев Владимир Астапкович/РИА Новости

Бабаев работает в ЦСКА в должности генерального директора 14 лет и является главным «долгожителем» среди своих коллег из других клубов РПЛ. А в системе клуба функционер находится уже 22 года, с конца прошлого века!

Однако последние шесть сезонов ЦСКА не выполнял поставленные задачи. С 2016 года «армейцы» остаются без трофеев, в чём есть вина функционера. К тому же летом 2021 года его раскритиковал бывший тренер ЦСКА Ивица Олич, который заявил, что именно Бабаев способствовал его уходу.

Хорват в интервью «Чемпионату» катком проехался по гендиректору. Олич обвинил в функционера в том, что тот не позволил ему укомплектовать тренерский штаб и не выполнил договорённость о совмещении работы в ЦСКА и сборной Хорватии.

Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат — это одно. У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба, — сказал Олич.

К тому же после того как основной пакет акций ЦСКА перешёл от Евгения Гинера к ВЭБ, председателем совета директоров армейцев стал Максим Орешкин, с которым у Бабаева есть разногласия в работе.

Ещё в апреле прошлого года в СМИ появились сообщения о возможном увольнении генерального директора. Сообщалось, что Максим Орешкин имеет полномочия для увольнения Бабаева, что он намерен воспользоваться ими, если команда не выйдет в еврокубки.

Однако эта история завершилась публикацией сообщения на официальном сайте ЦСКА, которое подписали глава совета директоров Максим Орешкин, президент клуба Евгений Гинер, гендиректор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан команды Игорь Акинфеев. В клубе подчеркнули, что в руководстве команды нет «разлада, междоусобицы и смуты», но через полтора месяца случилось резонансное интервью Олича.

Хуже всего то, что до сих пор не продлён контракт с вратарём Акинфеевым, который является воспитанником и живым символом клуба, выступающим за ЦСКА с 2003 года. Его соглашение истекает летом, и «ряд технических факторов», по словам Бабаева, мешает подписанию нового контракта. Но легенду такого масштаба ЦСКА просто не имеет права не сохранить.