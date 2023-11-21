Завершившего карьеру Дзагоева захотели видеть тренером Билялетдинов призвал Дзагоева не бросать футбол после завершения карьеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алан Дзагоев

Российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом NEWS.ru посоветовал бывшему полузащитнику ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алану Дзагоеву не бросать футбол после объявления о завершении карьеры. По его словам, футболистов, которые внесли весомый вклад в спорт, хочется видеть в профессии.

Мой совет — не бросать футбол, остаться в профессии в качестве тренера, агента или руководителя. Хочется видеть в футболе на тренерской должности спортсменов, которые по-настоящему играли и достойно себя проявляли, а не тех, кто просто за дубль выступал или нашел фотографию 12-летнего возраста в форме и завершил карьеру из-за травмы, — сказал Билялетдинов.

Он также выразил желание, чтобы 33-летний спортсмен «оставался на слуху». Однако экс-тренер Рубина не рискнул предположить, готов ли московский ЦСКА в будущем предложить Дзагоеву место в тренерском штабе, отметив, что «ни Сергея Игнашевича (главный тренер „Балтики“. — NEWS.ru), ни братьев Березуцких, ни Юрия Жиркова среди красно-синих сейчас нет».

Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев ранее объявил о завершении карьеры в 33 года. Футболист отметил, что за последние пять лет он получил много травм и ему стало морально и физически труднее играть на профессиональном уровне. Большую часть карьеры Дзагоев провел в московском ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выступал за казанский «Рубин» и греческую «Ламию». За сборную России Дзагоев провел 59 матчей и забил девять мячей.

Ранее двукратные серебряные призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов и Евгения Тарасова объявили о завершении спортивной карьеры. Спортсмены уточнили, что впереди у них «грандиозные планы».