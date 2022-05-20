ЦСКА расторг контракт с футболистом, проведшим в клубе 14 лет Алан Дзагоев и ЦСКА решили расторгнуть контракт

Алан Дзагоев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев и футбольный клуб ЦСКА решили расторгнуть контракт по взаимному согласию, сообщает официальный сайт армейцев. 31-летний футболист выступал за красно-синих с 2008 года.

После матча с «Ростовом» будет организована церемония чествования Алана, Марио Фернандеса и других футболистов, покидающих клуб, — говорится в сообщении.

Дзагоев провёл за ЦСКА 397 матчей, в которых забил 77 голов. В составе московского клуба он стал трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

Алан войдёт в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба, — прокомментировал уход полузащитника генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее NEWS.ru подробно писал о кадровых изменениях в ЦСКА, которые могут произойти ближайшим летом. В частности, клуб ждёт назначения нового главного тренера.