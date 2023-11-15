«Я никогда не вернусь»: что говорил о России экс-тренер «Зенита» Луческу Тренер Луческу: клубы РФ и Украины должны играть товарищеские турниры

Фото: Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирча Луческу

Бывший наставник донецкого «Шахтера», петербургского «Зенита» и киевского «Динамо» Мирча Луческу выступил за возвращение российских команд в еврокубки в интервью украинским СМИ. Что он говорил о России, есть ли вероятность его возвращения в отечественный футбол?

Что заявил Луческу украинским СМИ

Румынский специалист побеседовал с украинскими журналистами и объяснил, почему он дал интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс». По его словам, он говорил лишь о футболе и о том, что футболисты могут помочь достичь мира в конфликте России и Украины.

«Я продолжал жить на Украине все эти два года, и я никогда не говорил, что вернусь в Россию. Никогда. Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время, и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому», — заявил Луческу украинскому порталу Football.ua.

Экс-наставник «Зенита» подчеркнул, что у него были нормальные отношения во время работы в России.

«Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения», — отметил он.

Луческу добавил, что российские клубы можно вернуть в еврокубки.

«Российские команды могут вернуться к европейским турнирам, но все должно быть правильно. Все равно это когда-нибудь случится», — заявил тренер.

Комментируя интервью «Спорт-Экспрессу» украинскому изданию Sport Arena, Луческу пояснил, что никогда не вернется в Россию, так как не хочет «покидать Украину врагом».

«Еще раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в Россию. В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!» — сказал румынский специалист.

Фото: Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирча Луческу

Что говорил Луческу российским СМИ

В начале ноября Луческу дал интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс». В ходе беседы он не исключил своего возвращения в Россию.

«Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны», — заявил румын.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Луческу также признался, что продолжает следить за петербургским «Зенитом» и радуется успехам главного тренера команды Сергея Семака. По его словам, он поддерживает связь с членами команды, которые были под его руководством: Артемом Дзюбой, Андреем Луневым, Анатолием Тимощуком, Семаком.

«С теплотой вспоминаю то время, когда я тренировал „Зенит“», — заявил Луческу.

Он также выступил за возвращение российских команд в европейские турниры.

«Надеюсь, что скоро все закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму», — сказал Луческу в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Когда Луческу тренировал «Зенит» и каких успехов добился

Румынский наставник возглавил петербургский клуб весной 2016 года. Под его руководством «Зенит» завоевал Суперкубок России, обыграв в решающем матче московский ЦСКА со счетом 1:0.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Мирча Луческу

В чемпионате России «Зенит» занял третье место, не сумев пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. В Лиге Европы сине-бело-голубые закончили выступление на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту».

28 мая 2017 года «Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу. Через несколько дней после этого румынский специалист заявил, что его приход в петербургский клуб был «большой ошибкой».

Каких успехов добился Луческу в украинских клубах

Луческу тренировал донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год. За это время он неоднократно выигрывал чемпионат, национальный Кубок и Суперкубок Украины, а также побеждал в Кубке УЕФА сезона-2008/09.

Последним клубом Луческу на настоящий момент является киевское «Динамо», с которым он в 2021 году выиграл чемпионский титул. Румынский тренер стал первым в истории специалистом чемпионата Украины, который добыл титул первенства и с «Динамо», и с «Шахтером».

Чем сейчас занимается Луческу

В ноябре пошли слухи, что после ухода из киевского «Динамо» Луческу завершил свою профессиональную карьеру. В интервью «Спорт-Экспрессу» он это опроверг.

«Это вранье! Я ушел из киевского „Динамо“, но не из профессионального футбола. У меня есть предложения. Чувствую я себя хорошо. Нет никаких проблем — ни физических, ни ментальных», — поделился специалист.

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