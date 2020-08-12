Гильерме прокомментировал эпизод с не назначенным пенальти в ворота «Локо»

https://static.news.ru/photo/de6c02a2-dc9c-11ea-ae32-fa163e074e61_660.jpg Маринато Гильерме Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь и вице-капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме прокомментировал эпизод с не назначенным пенальти в ворота «железнодорожников».

По его словам, заключительный матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» — «Локомотивом» выдался довольно сложным. В частности, непростым и очень неоднозначным эпизодом стало столкновение с нападающим «Рубина» Иваном Игнатьевым в штрафной площади «железнодорожников». Футболисты и тренерский штаб «Рубина» посчитали, что главный арбитр встречи Сергей Иванов должен был назначить пенальти. В ответной атаке «Локомотив» забил гол. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

В своём Instagram Гильерме выложил видео с замедленной съёмкой данного эпизода.

Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы, — написал футболист в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике работу арбитров в матче против «Локомотива».

Так, в ходе интервью, опубликованном в Twitter футбольного клуба, Слуцкий выразил сомнения в квалификации судьи из-за заявлений об отсутствии нарушения правил.