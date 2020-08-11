Слуцкий подверг критике работу арбитров в матче «Рубин» — «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/60922220-dc11-11ea-8147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий подверг критике работу арбитров в матче первого тура чемпионата России против московского «Локомотива».

Так, на 25-й минуте встречи вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме сбил в штрафной площади хавбека соперника Хвичу Кварацхелию. Главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать 11-метровый удар. Вскоре после разговора с судьёй тренер «Рубина» был удалён.

В ходе интервью, опубликованном в Twitter футбольного клуба, Слуцкий выразил сомнения в квалификации судьи из-за заявлений об отсутствии нарушения правил.

Они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они ведут себя как считают нужным. Система видеопомощи арбитрам (VAR) в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается, — подчеркнул Слуцкий.

Матч «Рубин» — «Локомотив» завершился со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» в матче первого тура РПЛ победило в Екатеринбурге «Урал» — 2:0 (1:0).

Авторами забитых мячей в составе «бело-голубых» стали Клинтон Нжи (38-я минута) и Сильвестр Игбун (59-я). В обоих случаях результативные передачи партнёрам отдал Себастьян Шиманьски.