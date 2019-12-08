https://static.news.ru/photo/82cb9344-198e-11ea-92ad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Федотов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов покинул свой пост, его место займёт Константин Емельянов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Емельянов входил в тренерский штаб Федотова.

Федотов работал в тренерском штабе «Оренбурга» с 28 июня 2015 года, 17 августа 2017 года он был назначен главным тренером клуба.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата РФ против «Краснодара» обругал бригаду арбитров во главе с Василием Казарцевым. Наставник во время разговора с судьями в нецензурной форме обвинил их в том, что они занимаются не тем, чем следует.