Де Брюйне объяснил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/8fed5756-df54-11ea-9fab-fa163e074e61_660.jpg Кевин Де Брюйне Фото: Andy Rowland/imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о поражении своей команды в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов против французского «Лиона» (1:3). По словам автора единственного в этой встрече гола английского клуба, ему с партнёрами ещё «надо учиться».

«Манчестер Сити» третий раз подряд вылетел из главного клубного турнира Европы на стадии четвертьфинала. Новый сезон — та же ерунда, заявил Де Брюйне, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый тайм мы провели недостаточно хорошо, во втором играли здорово. Сделали счёт 1:1 и имели пару моментов. Но стало 1:2, потом 1:3. Во втором тайме мы прижали их к воротам, мы больше атаковали, а «Лион» почти ничего не создал, — пояснил игрок «Манчестер Сити».

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты французского «Лиона» сотворили вторую сенсацию подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сначала они выбили из турнира итальянский «Ювентус» с Криштиану Роналдо, теперь их жертвой пал звёздный «Манчестер Сити». На проходящем в Лиссабоне без зрителей мини-турнире 15 августа французы добились победы над английским клубом со счётом 3:1.