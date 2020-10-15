Черчесов оценил действия тандема Дзюба — Соболев в матче с Венгрией

https://static.news.ru/photo/0eec6e88-0e6d-11eb-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После нулевой ничьей в домашнем поединке Лиги наций с венграми главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил действия тандема нападающих Артём Дзюба — Александр Соболев, сложившегося в концовке встречи, после выхода спартаковского форварда на замену на 81-й минуте матча.

Черчесов заметил, что выпустил на поле второго нападающего, так как у сборной России не получались атаки флангами, но в то же время игроки российской команды совершали много навесов в штрафную соперника.

Если сравнивать с предыдущим матчем против Турции, там использование подобной связки форвардов было бы неуместным, — сказал Черчесов.

Также наставник российской сборной оценил шансы команды на первое место в группе Лиги наций.

Мы подходили к октябрьскому сбору на первом месте в группе и завершаем его тоже на первом месте. Главное, чтобы к следующим матчам в ноябре все игроки были здоровы и могли принять участие в поединках с Турцией и Сербией, — отметил Черчесов.

Российская сборная после четырёх туров лидирует в группе с 8 набранными очками. Вторыми идут венгры, имеющие 7 очков. На третьем месте команда Турции (3 очка), на четвёртом — сербы (2 очка).

Как сообщал NEWS.ru, матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Венгрии, прошедший в Москве 14 октября, завершился со счётом 0:0. Предыдущую игру с венграми 6 сентября россияне выиграли со счётом 3:2.