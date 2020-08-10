Чемпион Европы по волейболу раскритиковал судей в матче «Спартака» с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/566c1248-db02-11ea-921f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: MaryG90/wikipedia

Чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов подверг критике действия судей в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием московского «Спартака» и «Сочи».

По его словам, первый тайм выдался хорошим, однако второй вызывал огромное количество вопросов.

Все ребята подсели физически, скорости были не те. Но «Спартак» всё равно заслужил победу. Вся Россия видела, что вчера произошло. Так нельзя. Я понимаю, что «Газпром Медиа» на всё идёт. Хоть там и говорят, что это не так. Но понятно, что это клуб «Зенит-2». Я думал, что РПЛ в конце прошлого сезона пробила дно, а получается, что теперь снизу постучали, — рассказал Спиридонов в беседе с «Советским спортом».

Он также отметил, что судейство Василия Казарцева и оба назначенных пенальти вызывают большие сомнения.

Я считаю, что он и его помощник на VAR — два петуха. Так и напишите. Понятно, что их сейчас снимут и проверят на детекторе лжи, но это просто за гранью, так отрывать голову «Спартаку» в домашнем матче. Вы же понимаете, что это народная команда. Главный судья сам из Питера, но и там живёт много спартаковских болельщиков. Он же выходит в магазин за хлебом. Я, конечно, не предлагаю его лупить, потому что это статья, но можно просто плюнуть ему в лицо, — подчеркнул Спиридонов.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие-Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента). Во втором туре красно-белым 14 августа предстоит дома сыграть с «Ахматом». Начало игры намечено на 20:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил Леонида Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России.

Так, в ночь на 10 августа Дюков и Федун провели разговор, в ходе которого последний выразил возмущение судейскими решениями в матче «Спартак» — «Сочи».

В частности, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых».