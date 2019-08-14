Защитник московского «Спартака» Айртон перед ответным матчем со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что в родных стенах «красно-белым» будет проще добиться нужного результата.
Лига Европы — важный для нас турнир. Хорошо, что удалось выиграть на выезде, поэтому дома будет полегче. Но относимся к подготовке очень серьёзно. Считаю, что любой футболист должен каждый день работать над собой, прибавлять. Я не исключение. В каждом матче стараюсь по максимуму помогать и в атаке, и в обороне. Что касается «Туна», в Лиге Европы нет простых команд. Ситуацию осложнило поле в Швейцарии, на котором было непросто играть. В четверг будет проще в родных стенах, но это не значит, что мы недооцениваем соперника, — заявил футболист на пресс-конференции.
Ответная встреча «Спартака» и «Туна» состоится в Москве 15 августа.
Скучаю по друзьям, которые уехали из команды: Луису Адриано, Фернандо. Сейчас больше общаюсь с Мельгарехо, который хорошо говорит по-португальски, есть ещё Понсе. Но вообще-то круг общения — вся команда, мы все поддерживаем друг друга, — добавил защитник.
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