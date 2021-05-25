За незаконную выдачу займов будут сажать на три года

https://static.news.ru/photo/5552d8f6-be0f-11eb-b531-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах в отношении лиц, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за эти правонарушения. Об этом сообщает ТАСС.

В РФ фиксируется значительное число случаев, когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность, — говорится в пояснительной записке.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ новой нормой. По ней, если нелегальный кредитор ранее уже подвергался административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных им незаконных займов превышает 2,25 млн рублей, то ему грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей, или в размере заработной платы осуждённого за период от двух до четырёх лет, или обязательные работы до 480 часов, или лишение свободы до трёх лет с лишением права занимать определённые должности до трёх лет.

Кредитора могут освободить от уголовной ответственности, если он возместит финансовые потери и перечислит в бюджет двукратную сумму причинённого ущерба.

Другой закон, также принятый Госдумой, вносит поправки в КоАП. Он ужесточает административные штрафы за выдачу незаконных займов. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей они составят 30–50 тысяч рублей (сейчас 20–50 тысяч рублей), для юрлиц — 300–500 тысяч рублей (сейчас 200–500 тысяч рублей). Предусматривается также приостановка работы ИП и юрлиц на срок до 15 суток.

За повторное незаконное предоставление займа без признаков уголовного преступления для должностных лиц и ИП штраф увеличивается до 50–200 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 2 млн рублей. Их работа может быть приостановлена на 90 суток.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы создают законопроект, согласно которому россияне смогут заранее отказываться от всех кредитов. Проект может быть принят в связи с участившимися случаями мошенничества.

Поправки предполагается внести в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В случае их принятия появится возможность через личный кабинет на «Госуслугах» или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Это будет отображено в кредитной истории, из-за чего банки смогут вовремя предпринять необходимые действия по противодействию мошенничеству.