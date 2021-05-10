Россияне смогут запретить себе брать кредиты

Депутаты Госдумы создают законопроект, согласно которому россияне смогут заранее отказываться от всех кредитов и ссуд на их имя. Проект может быть принят в связи с участившимися случаями мошенничества, пишет РБК.
Поправки предполагается внести в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В случае их принятия появится возможность через личный кабинет в «Госуслугах» или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Это будет отображено в кредитной истории, из-за чего банки смогут вовремя предпринять необходимые действия по противодействию мошенничеству.
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта
По словам депутата, в последнее время мошенники всё чаще стали оформлять кредиты на граждан. При этом зачастую люди даже сами не знают об этом. Жертвой можно стать после потери мобильного телефона или паспорта, а также утечки персональных данных. Кроме того, некоторые мошенники могут попросту «уболтать» человека на кредит, чтобы тот потом перевёл им деньги. Гетта подчеркнул, что вернуть средства через суд в этом случае практически невозможно.
Если же человек заранее запретит себе брать кредит, то кредиторы не смогут требовать с него деньги. Отменить запрет можно будет спустя 10 дней после обращения.
Ранее сообщалось, что сотрудники Центробанка разрабатывают законопроект, принятие которого может в разы увеличить процент возврата похищенных мошенниками средств. Спорная сумма будет автоматически блокироваться на счёте злоумышленника сразу после обращения жертвы, а судебное разбирательство может проводиться в упрощённом режиме, без привлечения истца и ответчика.