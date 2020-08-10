В России за сделками с криптовалютой будет следить искусственный интеллект

https://static.news.ru/photo/3bd3c8a0-db9c-11ea-9045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг рассказал о планах разработать систему анализа криптовалютых транзакций с помощью искусственного интеллекта. Проект получил название «Прозрачный блокчейн».

На его реализацию из федерального бюджета потребуется 760 млн рублей. Росфинмониторинг предлагает включить «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом говорится в письме службы заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину, сообщает РБК.

Прототип системы уже разработан и опробован в сфере борьбы с наркобизнесом.

До сих пор проект развивался за счёт внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. — в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м и 90 млн руб. — в 2023-м, — говорится в приложении к письму.

Система разрабатывается из-за необходимости создания эффективного госконтроля над отраслью виртуальных активов. Её для противоправных схем часто используют преступники.

Основным нововведением российской системы считается её искусственный интеллект, который способен вести эффективную деятельность по мониторингу противоправных действий с криптоактивами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программист Питер Вюлле заявил: он обнаружил у биткоина «смертельную болезнь», которая проявляется в системной неисправности блокчейн-платформы, лежащей в основе самой известной криптовалюты. По его словам, блоки, в которых находятся сведения о проведённых с биткоином транзакциях, обладают ограниченным потенциалом для создания. В настоящее время максимальное количество блоков, которое может быть создано — 5 101 541. После операции с этой криптовалютой будут недоступны.