Россияне назвали комфортную сумму на чёрный день

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уверенность россиянам придали бы 1,3 млн рублей на счету из расчёта на семью. Конечно, в разных регионах комфортными считаются разные финансовые подушки безопасности, но в среднем именно эта сумма фигурировала при опросе населения.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на опрос компании «Сбербанк страхование жизни» и АО «НПФ Сбербанка», самые большие запросы у москвичей, жителей Владивостока и Санкт-Петербурга.

Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно, — сказано в исследовании.

При этом откладывают деньги на чёрный день около 40% россиян, некоторые делают это время от времени, а не ежемесячно. В среднем жители России откладывают до 19,8% от дохода. Мужчины — около 16%, женщины более бережливые и могут откладывать до 24%.

Склонными к накоплению чаще всего были люди с высшим образованием (41%) и пенсионеры (43%). Только 28% молодёжи имеет сбережения.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что размер сбережений и доля людей, откладывающих деньги, вряд ли увеличатся, виной тому пандемия и падение реальных доходов.

Копить всегда нужно исключительно в твёрдых валютах, покупательная способность и обменный курс которых остаются стабильными, рубль к таковым не относится, рассказал NEWS.ru финансовый эксперт Ян Марчинский.