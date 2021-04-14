Эксперт объяснил, почему копить стоит только в твёрдой валюте

https://static.news.ru/photo/c8de6be2-9d34-11eb-ad6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Копить всегда нужно исключительно в твёрдых валютах, покупательная способность и обменный курс которых остаются стабильными, рубль к таковым не относится, рассказал NEWS.ru финансовый эксперт Ян Марчинский.

По словам эксперта, статистика свидетельствует о том, что в среднем курс доллара к рублю ежегодно растёт на 8%. В отдельные месяцы может наблюдаться укрепление национальной валюты, однако на длительных отрезках времени она дешевеет.

Надо понимать, что Россия — страна с сырьевой экономикой. Любым экономикам, ориентированным на экспорт, невыгодна сильная национальная валюта. Для них предпочтительнее ситуация, при которой наблюдается её некоторое ослабление по отношению к сильным валютам, таким как доллар, евро, фунт, норвежская крона, швейцарский франк, — пояснил Марчинский.

В этом случае экспортная выручка в рублях растёт, а значит, увеличиваются доходы бюджета. Говоря о выгодах накоплений в валюте, эксперт отметил, что цены на большинство товаров почти в любой стране мира имеют валютную составляющую. При девальвации рубля цены на полках в магазинах растут активнее, а накопления в нацвалюте быстрее обесцениваются.

Если суммировать всё вышесказанное, становится очевидным, что если уж и копить деньги, — что в целом неправильно, — то в твёрдых валютах. А ещё лучше диверсифицировать сбережения: часть средств держать в долларах, часть — в евро и франках, — отметил Марчинский.

При этом идеальным вариантом он считает инвестирование в твёрдых валютах. Деньги должны работать, заключил эксперт.