Экономист назвал факторы эффективного накопления денег

https://static.news.ru/photo/46e669dc-9eb5-11eb-8454-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не всегда откладывать 10% от заработка, как это советуют многие финансовые консультанты, является хорошей идеей. Об этом NEWS.ru рассказал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

По его словам, невозможно следовать правилу 10%, когда заработной платы едва хватает на удовлетворение самых базовых потребностей. Эксперт добавил, что уровень дохода, при котором получится откладывать деньги на чёрный день, рассчитывается для каждого индивидуально — у одних останутся лишние средства и с 20 тысяч рублей, а другим и 100 тысяч не будет хватать на жизнь.

Основные факторы — должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения. Сергей Смирнов доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) доктор экономических наук (НИУ ВШЭ)

Смирнов также выделил несколько консервативных и безопасных инвестиционных инструментов. Надёжнее всего будет открыть банковский вклад — он не принесёт большой доходности, однако гарантирует сохранность средств. Как отметил эксперт, стоит обратить внимание и на облигации федерального займа — по ним процент больше, и у человека всегда будет возможность продать их по текущему курсу. Куда более рискованным способом приумножить накопления является торговля с индивидуального инвестиционного счёта, однако и возможная прибыль в этом случае значительно выше.

А вот вкладывать свободные средства в недвижимость для дальнейшей сдачи её в аренду собеседник портала не рекомендует — собственнику очень долго придётся отбивать стоимость квартиры. А с её продажи менее чем через три года с момента покупки придётся заплатить налог.

Ранее в беседе с NEWS.ru директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал лучшее применение накопленным 100 тысячам рублей. Этой суммы будет недостаточно для инвестирования, поэтому её стоит потратить на удовлетворение личных потребностей.