16+

Рубрики

Медиа

Архив

Финансы

Экономист назвал факторы эффективного накопления денег

07:50, 19 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не всегда откладывать 10% от заработка, как это советуют многие финансовые консультанты, является хорошей идеей. Об этом NEWS.ru рассказал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

По его словам, невозможно следовать правилу 10%, когда заработной платы едва хватает на удовлетворение самых базовых потребностей. Эксперт добавил, что уровень дохода, при котором получится откладывать деньги на чёрный день, рассчитывается для каждого индивидуально — у одних останутся лишние средства и с 20 тысяч рублей, а другим и 100 тысяч не будет хватать на жизнь.

Основные факторы — должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения.

Сергей Смирнов

доктор экономических наук (НИУ ВШЭ)

Смирнов также выделил несколько консервативных и безопасных инвестиционных инструментов. Надёжнее всего будет открыть банковский вклад — он не принесёт большой доходности, однако гарантирует сохранность средств. Как отметил эксперт, стоит обратить внимание и на облигации федерального займа — по ним процент больше, и у человека всегда будет возможность продать их по текущему курсу. Куда более рискованным способом приумножить накопления является торговля с индивидуального инвестиционного счёта, однако и возможная прибыль в этом случае значительно выше.

А вот вкладывать свободные средства в недвижимость для дальнейшей сдачи её в аренду собеседник портала не рекомендует — собственнику очень долго придётся отбивать стоимость квартиры. А с её продажи менее чем через три года с момента покупки придётся заплатить налог.

Ранее в беседе с NEWS.ru директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал лучшее применение накопленным 100 тысячам рублей. Этой суммы будет недостаточно для инвестирования, поэтому её стоит потратить на удовлетворение личных потребностей.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео