Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной

https://static.news.ru/photo/2d7651e6-799a-11eb-a8e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство российских банков не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам. Вместе с тем некоторые из них намерены предложить клиентам весенние акции, заявили представители кредитных организаций.

В частности, Альфа-Банк, ОТП и Россельхозбанк повысили ставки уже в феврале. О существующем «вкладе с повышенной ставкой» также заявил банк «Открытие», однако там не уточнили, когда появилось это предложение для клиентов, передаёт РИА Новости.

Сезонные предложения уже имеются у Новикомбанка и «Уралсиба». Специальные условия по вкладам анонсировали банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк и Промсвязьбанк. В МИнБанке конкретных планов не озвучили, но допустили, что вопрос о повышении ставок может быть рассмотрен. В свою очередь банк «ДОМ.РФ» собирается запустить изменение ставки по основной линейке розничных вкладов — на 0,2–0,5 процентных пункта.

Не собираются в ближайшее время повышать проценты по основным вкладам банки «Русский Стандарт», РНКБ, «Зенит», «Ак Барс», СМП банк и «Уралсиб». Там это объясняют тем, что ныне существующие предложения вполне соответствуют рынку.

В банке «Хоум кредит», ВТБ и Сбербанке раскрывать планы не стали.

При этом представители банковского сообщества не исключают, что ставки по вкладам в течение года будут плавно расти. Это будет связано с вероятным решением Банка России о завершении периода смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты заявили, что банки могут потерять до 20–30% прибыли из-за отложенного негативного влияния кризиса и пандемии. Доход значительно сократится из-за уменьшения процентной маржи на фоне низкой ключевой ставки.