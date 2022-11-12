Туктамышева взяла первое место в короткой программе этапа Гран-при Туктамышева набрала 84,05 балла и взяла первое место в короткой программе на 4-м этапе Гран-при

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Фигуристка Елизавета Туктамышева (25 лет) стала лучшей по итогам короткой программы на четвертом этапе Гран-при России. Соревнования прошли в Москве. Туктамышева взяла первое место, набрав 84,05 балла за свое выступление.

Второе место завоевала Софья Акатьева, которая младше лидера на десять лет. Она получила за свою программу 83,39 балла. Девушка считается восходящей звездой прославленного тренера Этери Тутберидзе.

На третьей строчке обосновалась Софья Муравьева, которую называют «главной надеждой Евгений Плющенко». Спортсменка набрала 82,24 балла.

Все три фигуристки, занявшие лидирующие позиции, справились с ультра-си элементом, показав, как пишет «Чемпионат», захватывающую битву тройных акселей. Решающая часть соревнований состоится завтра. В 14:45 мск стартуют произвольные программы девушек-одиночниц.

Ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева заработала 500 тысяч рублей за победу на первом этапе Гран-при России в Москве. 16-летняя спортсменка одержала победу, несмотря на падение в произвольной программе: она набрала 244,66 балла.

Второй стала Софья Акатьева, отстав от Валиевой на восемь баллов. За свое выступление она получит от организаторов 300 тысяч рублей.