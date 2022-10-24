Назван гонорар 16-летней Камилы Валиевой за победу в Гран-при России Metaratings: Валиева заработала 500 тысяч рублей за победу на первом этапе Гран-при России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская фигуристка Камила Валиева заработала 500 тысяч рублей за победу на первом этапе Гран-при России в Москве, сообщает Metaratings.ru. 16-летняя спортсменка одержала победу, несмотря на падение в произвольной программе: она набрала 244,66 балла.

Участница Олимпийских игр — 2022 заработала 500 тысяч рублей, — гласит сообщение.

Второй стала Софья Акатьева, отстав от Валиевой на восемь баллов. За свое выступление она получит от организаторов 300 тысяч рублей. Третьей стала Анастасия Зимина, выигравшая 200 тысяч рублей.

Валиева после победы поднялась на первое место в рейтинге ФФККР — 2022/23. Лучшая спортсменка по итогам сезона получит от Федерации фигурного катания России 5 млн рублей.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки. Позже фигуристка призналась, что из-за скандала плакала каждый день.